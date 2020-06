Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 17

El Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la zona metropolitana, está por debajo de la media en almacenamiento (60.4 por ciento), al registrar un volumen de 461.8 hectómetros cúbicos que representan 59 por ciento de su capacidad máxima, dijo Víctor Bourguett, director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.