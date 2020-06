Enrique Méndez

Miércoles 17 de junio de 2020

Retirar los apoyos a la producción cinematográfica dejaría al cine mexicano completamente a merced de la cultura trasnacional y pondría en peligro a películas de aliento más alternativo y contestatario, fuerte, que da voz a los que no la tienen, alertó el director Guillermo del Toro.

El cine que habla de otras realidades quedaría invisible si no se da la palabra a nuevos cineastas; desaparecer el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) sería quitarle no sólo la palabra y la memoria a México, sino segar una expresión que no tiene paralelo , planteó durante un foro convocado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa de Morena de eliminar ese mecanismo.

Del Toro llamó a proteger el cine mexicano, un arte que sí ha demostrado con creces dar resultados, regresar económica, cultural y artísticamente los apoyos que recibe y porque representa un rencuentro con las voces de nuestra gente, de nuestra realidad; no podemos permitir en abstracto la remoción del Fidecine, porque nos quedaríamos en el vacío, sujetos al cine trasnacional que no tiene problemas de producción y exhibición, y sin este apoyo es impensable que se sostenga la producción nacional.