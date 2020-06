De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 13

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los gobernadores que en el proceso electoral de 2021 no permitirá prácticas fraudulentas porque es un delito grave, y adelantó que denunciará a quienes los cometan para que sean castigados conforme a la ley.

Aseguró que tampoco permitirá que se utilice, como en 2006, dinero sucio para hacer campañas negras , ni que asociaciones civiles empresariales aporten recursos para comprar votos o espacios en radio y televisión, a fin de no pagar impuestos a futuro o porque cae mal Andrés Manuel, me molesta mucho, no quiero que gobierne México un comunista .

“Lo digo con franqueza –aseveró en conferencia de prensa–, que no estén pensando los gobernadores que (como) no se va a meter el gobierno federal (en las elecciones), ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas. Ahí sí vamos a estar muy pendientes y lo vamos a estar denunciando.”