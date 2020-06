De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 11

El gobierno federal presentará denuncias penales contra empresas factureras que favorecieron evasión fiscal por 48 mil millones de pesos, mismas que ya tiene identificadas el Servicio de Administración Tributaria, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su gira por la ciudad de Tlaxcala, destacó que aunque la próxima semana se darán a conocer los detalles, las acciones legales se emprenderán contra quienes operaron un sistema de facturas falsas, pero se permitirá a los contribuyentes regularizarse, pues muchos de los implicados ni siquiera lo saben .

El PAN votó contra pensión para adultos mayores

En conferencia, volvió a cuestionar a los gobernadores panistas: “vienen las elecciones y quieren echar la culpa al gobierno federal, y ahora sí que como diría el clásico del panismo: ‘¿y yo por qué?’ Si ellos no están haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, que apliquen medidas de austeridad. De esos que se reunieron, todavía tienen aviones privados,están contratando deuda y siguen gastando como si viviéramos en los tiempos del derroche, gastos superfluos, no se aprietan el cinturón”.

Desestimó la propuesta panista de reformas que garanticen un ingreso vital, al considerarla politiquería, porque se puede probar que votaron contra la reforma constitucional para entregar pensiones a los adultos mayores, y ahora salen con que quieren apoyar .

Más adelante, el mandatario aludió a la política en España: “exoneran al rey emérito –Juan Carlos I– y no hay nada, ni en El País. Lamentable, porque se ocupan de nosotros a diario y se dan estas cosas que de verdad son una vergüenza, sobre todo para los españoles, que es un pueblo ejemplar y no merece tener esa representación política”.