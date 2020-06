E

sencialmente el verso endecasílabo tiene dos formas acentuales, en palabras de Henríquez Ureña, el yámbico o heroico, acentuado en la sexta sílaba, -----/-----(/), y el sáfico, en cuarta y octava, ---/---/---(/), mismos que debido a su distinto pero evidente equilibrio, el oído tiende a no diferenciar. Navarro Tomás en algún estudio llega a clasificar 151 variantes rítmicas (según Robert Lauer, hasta 168) de ese metro. Visiones complementarias: una sintética, otra in extenso.

En castellano la medida octosílaba es la más usual (hay quien agregue el hexámetro). De versos de ocho son infinidad de corridos y coplas. Mas el endecasílabo, de origen itálico, renacentista, de tal manera se ha aclimatado entre nosotros, un nosotros amplísimo, que se ha convertido en el segundo metro natural de nuestra lengua.

Estoy en el rincón de una cantina es ejemplo de heroico, que al decir de Navarro Tomás predomina en textos narrativos. Grabé en la penca de un maguey tu nombre , sáfico, para el peninsular de uso preferente en pasajes líricos.