Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 25

Managua. El ex guerrillero nicaragüense Edén Pastora, conocido como comandante Cero, una de las figuras más controvertidas e icónicas del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), falleció a los 83 años en un hospital de Managua, se informó ayer.

Su hijo Álvaro confirmó a la agencia Ap que el ex combatiente murió de un paro respiratorio en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de junio, a la una de la madrugada.

En declaraciones al portal Nicaragua Investiga, aseveró que su padre era tratado como si tuviera Covid-19, aunque no se le realizó la prueba para determinar si estaba infectado.

La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que Pastora comenzó su tránsito hacia otro plano de vida , y añadió que la leyenda crece y Edén Pastora nace hoy en el cielo eterno de los héroes .

Edén Atanacio Pastora Gómez nació el 15 de noviembre de 1936 en Ciudad Darío, en la norteña provincia de Matagalpa. Fue uno de los más conocidos guerrilleros del FSLN, movimiento que tomó el poder en 1979 tras derrocar al dictador Anastasio Somoza, y lo perdió en las urnas en 1990.

Pastora fue tal vez el guerrillero más fotografiado del planeta aquel 22 de agosto de 1978, cuando unos 25 sandinistas armados bajo su mando asaltaron el Palacio Nacional, sede del Congreso, en una espectacular acción que ayudó a la caída de Somoza y al inicio de la revolución sandinista.

Después del triunfo de la revolución sandinista rompió con el FSLN y volvió a tomar las armas, esta vez para luchar contra sus ex compañeros, con la guerrilla Alianza Revolucionaria Democrática, que él fundó.

Como siempre se sintió sandinista, rechazó ofertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para unirse a los contras que combatían en el norte de Nicaragua en la década de los 80. “A mí nadie me comprendía: cinco veces me mandó matar Somoza, cinco veces la CIA y cinco veces el Frente Sandinista... Y pese a todo lo que se dice de mí, cuando yo me muera la historia de Nicaragua se va contar como ‘antes del Palacio y después del Palacio’”, declaró en una ocasión.