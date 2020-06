Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 24

Srinagar. Al menos 20 soldados indios, incluido un oficial superior, murieron en una confrontación con el ejército chino en su disputada frontera en el Himalaya, donde miles de efectivos de ambos países llevan más de un mes desplegados, informó ayer Nueva Delhi.

El lunes por la noche ocurrió un violento enfrentamiento en el Valle de Galwan, en la región de Ladakh, añadió el ejército indio en un comunicado.

En 45 años, es la primera confrontación entre los dos gigantes asiáticos que poseen armas nucleares, en la que han muerto soldados.

La pérdida de vidas en el lado indio incluye un oficial y dos soldados , se informó en un principio. Otros 17 que estaban heridos murieron más tarde.

Un militar indio en la región declaró a la Afp que no hubo intercambio de disparos. No se utilizó ninguna arma de fuego. Hubo combates cuerpo a cuerpo , según esta fuente, que no quiso ser identificada.

China, por su parte, acusó a las fuerzas indias desplegadas en la frontera de realizar ataques provocativos a sus tropas que habían derivado en serios conflictos físicos entre los dos contingentes.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, no dio detalles sobre víctimas del lado chino.