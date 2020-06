En un video que divulgó en redes sociales, el mandatario aseguró: “Llega gente de fuera a interrumpir nuestras actividades en una empresa significativa para el estado, a querer establecer un mecanismo y una dinámica de confrontación. Y créanme que no, Aguascalientes es mucho más que eso.

El panista declaró lo anterior luego de que un centenar de ex trabajadores de Nissan despedidos la semana pasada bloquearon ayer los accesos a la planta A1 de la armadora, que se ubica en la carretera federal 45 Sur, y provocaron caos vehicular entre las 6:30 y las 7:45 horas.

Aguascalientes, Ags., El gobernador Martín Orozco Sandoval advirtió que no permitirá que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) y el partido Morena desestabilicen la paz laboral en el estado.

Orozco Sandoval advirtió: No vamos a permitir en ningún momento estas acciones. Haré todo lo que la ley me permita para seguir manteniendo la tranquilidad laboral en Aguascalientes; no permitiremos que política mezquina venga a interrumpir la paz social .

De acuerdo con la administración estatal, en la protesta participó José Reynol Neyra, ex alcalde de Huixquilucan, estado de México, militante de Morena y desde de 2017 representante de Pedro Haces Barba, secretario de Acción Política de la Catem y también integrante del citado instituto político.