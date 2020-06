Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 26

Naucalpan, Méx., Adultos mayores en situación de abandono e incluso vecinos de zonas residenciales que dependen de los depósitos bancarios que les hacen sus hijos y no los han recibido o no pueden salir a la calle para hacer los retiros debido a la pandemia de Covid-19 han sido detectados por el gobierno municipal, que les brinda ayuda, informó Felipe Díaz Reyes, director de prevención del delito en Naucalpan.

En el caso de estas personas, la pandemia no sólo amenaza su salud, sino que en muchos casos también visibiliza su situación de abandono y las dificultades que tienen para comprar alimentos, objetos de uso personal o disponer de dinero , argumentó el funcionario. Agregó que el área de seguridad ciudadana y tránsito municipal se ha encargado de repartir despensas y cubrebocas durante el periodo de resguardo domiciliario.

“En la zona residencial hay un fenómeno que afecta a los adultos mayores. La gente dice ‘oye, pero tiene una casota’, pero hay personas solas que no pueden salir o no están pensionadas; viven de lo que les dan sus hijos y no les han depositado o no pueden ir al banco. También les ayudamos con eso, los llevamos al banco si lo necesitan”.