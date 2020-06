▲ El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo ayer que confía en resolver las preocupaciones expresadas por algunos jugadores sobre el plan para reanudar la temporada en Disney World (Orlando), pero recalcó que no están obligados a participar si no lo desean. Basquetbolistas, encabezados por Kyrie Irving (Brooklyn Nets), quien aparece en la foto, no quieren concentrarse en julio y pasar semanas en condiciones de aislamiento, cuando el país está inmerso en la pandemia y las protestas nacionales contra el racismo, a las que desean seguir apoyando. Foto Afp