Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. a12

Después de tres meses de ausencia por la pandemia, el regreso del boxeo no sólo enfrenta nuevas obligaciones sanitarias y un formato novedoso, sino también debe resolver un vacío administrativo producto de la cuarentena. La primera función a puer-ta cerrada en la capital mexicana será el sábado 20 de junio dentro de un foro de televisión, con un despliegue de las nuevas reglas para los deportes: desinfección, control médico y sin público para tratar de mitigar el riesgo de contagios del coronavirus.

Hace un par de días la Comisión de Boxeo Profesional de la Ciudad de México anunció que las autoridades locales indicaron que no existen condiciones sanitarias para avalar la cartelera del próximo sábado. A diferencia de la Secretaría de Salud federal, que permite estas actividades siempre que sean sin público, en la capital del país sólo se autorizarán hasta que se establezca el semáforo naranja.

Pese a la negativa de la comisión capitalina, la función a puerta cerrada se realizará este sábado, sostiene Guillermo Brito, director operativo de Zanfer, empresa responsable de la velada.