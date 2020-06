Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. a11

El atacante mexicano Hirving Lozano está ante el reto más grande de su carrera y no dudo que saldrá fortalecido , consideró el entrenador José Guadalupe Cruz, quien lamentó que la víspera el timonel del Nápoles, Gennaro Gattuso, haya echado al Chucky de la práctica.

Por otra parte, Jesús Tecatito Corona, extremo mexicano, estaría por pasar del Porto de Portugal al Inter de Milán en el presente mercado de transferencias, aunque algunas versiones señalan que igual interesa al Chelsea inglés. Quien desee contar con su talento deberá pagar 30 millones de euros, cifra que especifica su cláusula de rescisión.

Aunque en las últimas horas Hirving y Gennaro limaron asperezas, Cruz anotó: “Nos queda claro que Lozano no entra en el esquema ni en los planes de Gattuso. “Chucky sin duda está afectado, sensible. A nadie le gusta ir a un lugar y que las cosas no resulten. Pero al final es un ser humano y hay que tratarlo con respeto”.

Recordó que quien llevó al egresado de las fuerzas básicas del Pachuca al equipo napolitano fue Carlo Ancelotti; por tanto, Gattuso está en su derecho de no quererlo, pero le faltó manejo de grupo, tacto, pues nunca conviene denostar a nadie y menos públicamente y, seamos más crudos: es un activo del club y no puedes devaluar tan de fea manera ese producto , consideró.

Dijo que el talento del Chucky Lozano está fuera de cuestionamientos, parece que “en realidad no tuvo tiempo suficiente de adaptación y las cosas se complicaron a raíz de la salida de Ancelotti, pues ahí se cortó su proceso. No obstante, la calidad de Lozano está fuera de duda; la demostró en México, en la liga holandesa y en el Tricolor.