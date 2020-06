L

os años heridos: la historia de la guerrilla en México (1968-1985), de Fritz Glockner, es en buena medida una historia personal: La historia entró sin avisar a la casa familiar, se apoderó de nuestras conciencias, nuestros sentimientos, digamos que, de alguna manera, de nuestras propias vidas . ¿Cómo decir en 1974 mi papá es guerrillero ?

El libro, continuación de Memoria roja: historia de la guerrilla en México (1943-1968), arranca con el final del sueño: las secuelas inmediatas del asesinato masivo del 2 de octubre. De ese crimen de Estado, muchos mexicanos, estudiantes casi todos, extraen una enseñanza, válida o no: las vías legales, la protesta pacífica, no tienen cabida en el régimen priísta. Algunos de ellos, aquellos cuya indignación no les permitía continuar con el sueño sobre la almohada, comenzaron a acariciar otras opciones .

Entonces empiezan a encajar las historias de los estudiantes radicalizados por la represión, con la de los campesinos que también habían sido radicalizados por la represión y cuyas historias contó Glockner (o empezó a contar, porque seguirán en el libro que reseñamos) en Memoria roja: Lucio Cabañas, Genaro Vázquez…

La opción armada se discute. La palabra revolución toma un carácter de liberación y rebeldía. Cunde el ejemplo cubano . Para muchos estudiantes llega la hora de seguir el camino de Emiliano Zapata, del Che Guevara: cambiar el mundo.

Y así empieza Fritz la cronología comentada y documentada de esa historia que, para muchos, debería enterrarse. Los comentarios son descarnadamente críticos: no se trata de rendir homenaje, sino de entender. Pero también de hacer memoria y sacar del olvido.

El texto es de una gran riqueza plástica y se propone rescatar cada nombre de aquellos guerrilleros a los que no vacila en calificar de idealistas, aunque también haga una muy sólida crítica de sus medios y decisiones (que veremos en la tercera y última entrega).

¿Cómo es esa crónica? Veamos un ejemplo que, por supuesto, no elijo al azar: Las sombras parecen abrazar el Ford Galaxy 1970, negro. Procede de una colonia residencial y en su interior viaja un hombre de 81 años que medita sobre lo sucedido la semana pasada. Él y sus allegados han sonreído ante los recientes acontecimientos ocurridos en Chile y que han colocado en el escenario a Augusto Pinochet. Los tres pasajeros ignoran la señal que el joven Jesús Piedra Ibarra ha realizado .

Iniciaba una acción largamente planeada por los mandos de la Liga Comunista 23 de Septiembre: el secuestro de un empresario emblemático: “Eugenio Garza Sada es un hombre respetado… se le considera el bastión de la industria y los negocios en México… Para aquel hombre discreto, alejado de los escándalos, esquivo de los medios de comunicación, pero con una determinación obtusa, la simple idea de que pudiera ser objeto de un secuestro lo había resuelto entre su familia con un tajante ‘ni se les ocurra pagar el rescate’”. (Textual, salvo la eliminación de algunas palabras para agilizar esta versión periodística.)