De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 16 de junio de 2020, p. 9

El gobierno federal detendrá a todos los que estén al margen de la legalidad, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que desmintió la versión del fallecimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva generación.

Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba de que había sido detenido este personaje o había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas.

De gira por Veracruz, donde ofreció su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que su gobierno no replicará las estrategias de administraciones anteriores que protegían a unas bandas y perseguían a otra ; en cambio, la ruta es atender de fondo las causas que originan la violencia. Tampoco se buscarán los anuncios espectaculares de detenciones de delincuentes famosos, ya que eso no es suficiente para alcanzar la paz.

No obstante, recalcó: “Se va a detener a todos los que están al margen de la legalidad. No hay protección, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie. Antes –también esto es importante subrayarlo– se protegía a una banda y se perseguía a los otros, a los que no tenían acuerdo; ahora no, ahora es parejo a todos por igual. El que comete un ilícito tiene que ser castigado”.

Sobre los reportes del secuestro de un teniente coronel de infantería en Puebla, dijo que este martes ofrecerá detalles en espera de contar con la información completa.

Por su parte, al participar en la conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, explicó que Veracruz ocupa el lugar 27 a escala nacional en incidencia delictiva en general, pero es el segundo en secuestro, así como el noveno en extorsiones y robo de vehículo.