Al participar en una reunión virtual con la comisión del Senado para dar seguimiento a la implementación del T-MEC y con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la funcionaria sostuvo que la estacionalidad no forma parte del tratado, por ello no se incorporó ni en el T-MEC ni en el protocolo modificatorio, es una postura que tiene que ver con los temas de la pandemia y de la campaña política de Estados Unidos, nosotros hemos empezado a ver la respuesta mexicana ante una medida de esa naturaleza .

Carlos Salazar, presidente del CCE, advirtió a los legisladores y a la titular de la Secretaría de Economía, Márquez Colín, que los cambios realizados en el sector energético por parte de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad preocupan a los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, porque atentan contra la certeza jurídica y las inversiones ya realizadas.

Durante su larga intervención en la reunión, Salazar dijo que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá sí ofrece muchas oportunidades, pero también plantea muchos retos, por lo que no se debe actuar con excesivo optimismo, ya que no se puede pensar que, a partir de su entrada en vigor, será como abrir la llave para que lleguen las inversiones a México .