De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 16 de junio de 2020, p. 7

A pesar de los reveses judiciales que han tenido algunas de las acciones gubernamentales en materia energética, el Ejecutivo federal insistirá en revisar los contratos leoninos que se alcanzaron particularmente en el sector eléctrico, en detrimento del interés público, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, aseveró que esto no implica que se tenga la pretensión de nacionalizar la industria eléctrica .

De gira por esta entidad, donde se efectuó la conferencia, López Obrador consideró que las empresas privadas, no quiero generalizar, pero muchas empresas particulares y algunas, en especial las extranjeras, las españolas, abusaron y con influyentismo se convirtieron en monopolios que afectaron la hacienda pública .

El mandatario aludió expresamente a las empresas españolas Iberdrola y Repsol, para destacar que son las que en más abusos han incurrido; la primera incorporó a una ex secretaria de Energía (Georgina Kessel, cuyo nombre no mencionó el mandatario) y un ex presidente como integrantes de su consejo de administración.