l presidente de la República no dejó pasar el mensaje de los gobernadores panistas: “Decirles que yo no me voy a dejar, no voy a permitir que se menosprecie, ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto…”

Los mañaneros señalamientos tuvieron como destinatarios a los gobernadores panistas que el domingo se reunieron en Dolores Hidalgo (cuna de la Independencia nacional) para emitir un pronunciamiento igualmente bélico: no sólo se sumaron oficialmente a la exigencia de redefinir el pacto fiscal federal (como lo habían hecho semanas atrás otros gobernadores, entre ellos algunos panistas, además de priístas, un perredista y un emecista en Parras de la Fuente, Coahuila, cuna de Francisco I. Madero) sino que hablaron de asechanzas a la democracia y las instituciones y se dijeron en pie de lucha contra un intento de urdir el regreso a una suerte de república monárquica .

El aceramiento discursivo tiene como referencia la develación del presunto plan complotista bautizado como BOA (Bloque Opositor Amplio), del cual se ha pasado a las palabras guerreras más agudas hasta ahora. De visita en Veracruz, el lánguido gobernador de esta entidad, Cuitláhuac García, cobró fuerza para lanzarse contra los gobernadores panistas a los que en primer lance llamó golpistas , aunque luego corrigió para que la etiqueta quedara en separatistas . Luego, el propio López Obrador le bajó de grado a la etiquetación ignominiosa: no son separatistas, porque no planean desprenderse de la República, pero llamando a las cosas por su nombre, diría que es politiquero .