inera Fresnillo, la productora de plata y oro perteneciente a Industrias Peñoles, ­pagó alrededor de 4 mil 900 millones de pesos al gobierno mexicano, de acuerdo con una información que proporcionó la empresa a la Bolsa de Valores de Londres, en cumplimiento de la legislación en el Reino Unido. La información fue reproducida en México por Infosel. Fresnillo es el productor de plata más grande del mundo y primer productor de oro en nuestro país. Pertenece al Grupo Baillères. Ya antes, otras grandes corporaciones hicieron pagos millonarios al gobierno mexicano: Walmart, Femsa (embotelladora de Coca-Cola y dueña de la cadena de tiendas Oxxo) e IBM. El pago corresponde a actividades relacionadas con la exploración, prospección, descubrimiento, desarrollo y extracción de minerales .

No hay que temer, dice RSP

El empresario Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca, Elektra, Banco Azteca) publicó en Twitter una serie de mensajes que causaron revuelo. Escribió: Enfrentamos una incertidumbre nunca antes vista y sé que el miedo está presente en gran parte de los hogares. Entiendo sinceramente el miedo a lo desconocido, a contraer una enfermedad para la cual aún no hay vacuna ni tratamiento (y quién sabe cuándo lo habrá). Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Es un riesgo más que nos presenta la vida .