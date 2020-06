El mundo se encuentra atrapado entre este desolador panorama sanitario y la acuciante necesidad de reactivar, así sea parcialmente, la actividad económica, cuya parálisis ha dejado centenares de millones de desempleados, cientos de miles de empresas cerradas en definitiva y caídas sin precedente en la producción, el comercio y los servicios; en tanto que secto-res como el turístico y el de transporte aéreo han retrocedido décadas en un trimestre.

Entre las pocas certezas disponibles hay dos que resultan en particular inquietantes: la primera es que no va a disponerse de una vacuna ni de tratamientos curativos a corto plazo, lo que obligará a mantener las actividades en niveles mínimos o en todo caso insuficientes para lograr una rápida reactivación económica; la segunda es que si no tiene lugar esa reactivación no habrá forma de impedir el hambre y los descontentos sociales explosivos.

Así, pues, a contrapelo de lo que podía pensarse hace apenas unos meses, el surgimiento del nuevo coronavirus plantea, más allá de lo sanitario y de lo económico, un desafío de escala civilizatoria. Es obligado, en tales circunstancias, imaginar maneras para convivir con el Covid-19 sin que ello se traduzca en muerte y enfermedad masiva y sin que la fallecida resulte ser la economía.