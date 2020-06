▲ El Piojo ha ganado cuatro trofeos oficiales en dos periodos al frente de las Águilas. Foto Jam Media

Luego de sus cuatro títulos oficiales con el América (dos en la Liga Mx, uno en la Copa Mx y uno de Campeón de Campeones), al Piojo sólo le falta coronarse otra vez para convertirse en el técnico más ganador en la historia de las Águilas.

Por su parte, el ex portero azulcrema Adrián Chávez opinó que por ahora, Herrera es el técnico ideal para el América, pues ha hecho un muy buen trabajo, aunque no excelente, pues algunas cosas no le han salido de la mejor manera, pero creo que ha demostrado que es un entrenador que quiere hacer historia en el club y me parece que tiene los argumentos necesarios para dirigir a un equipo tan grande como éste .

Aunque el otrora guardameta aplaudió la renovación del Piojo, advirtió que tiene que seguir trabajando como hasta ahora, con esa dedicación y pasión que lo caracteriza, para cosechar más triunfos y convertirse en uno de los mejores técnicos en toda la historia del club América. En este momento, creo que no hay un entrenador mejor para dirigir a esta institución .

Por otro lado, Chávez descartó que la amplia pausa en el futbol mexicano, debido a la pandemia de coronavirus, perjudicará al plantel de Coapa en el próximo torneo Apertura 2020, el cual comenzará el 24 de julio.

A lo mejor perdieron el ritmo futbolístico, pues estuvieron mucho tiempo sin practicar en la cancha, pero pueden recuperarlo rápidamente. En realidad no creo que tengan grandes afectaciones, pues son jugadores profesionales y se supone que en este tiempo siguieron las indicaciones de los preparadores físicos , aseveró.

En tanto, el equipo regresó ayer a los entrenamientos en las instalaciones de Coapa, donde destacó la presencia del ecuatoriano Renato Ibarra, quien había sido separado del plantel tras ser acusado de violencia doméstica.

Debido a las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, la plantilla se reportó en dos grupos de jugadores, quienes llegaron vestidos con su ropa de entrenamiento y al ingresar pasaron por un control donde les tomaron la temperatura y les hicieron otras pruebas médicas.