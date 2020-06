S

i uno anda al borde del abismo, no es sensato dejarse guiar por ciegos.

Nos acecha todo género de peligros y la mayoría de la gente enfrenta ya predicamentos graves. Quienes están a cargo del timón, en medio de una de las tormentas más fuertes de la historia humana, no saben ni dónde poner las manos.

Se reportan casos de personas a las que aplican las dos pruebas en uso. Una da positivo y otra negativo. Según los expertos, eso puede deberse a que las pruebas no son confiables o a que no se conoce bien el virus. Las dos hipótesis son válidas. No hay certeza alguna sobre quiénes están infectados y quiénes no, con pruebas o sin ellas. No se ha caracterizado con precisión la enfermedad atribuida al virus, no existen tratamientos de eficacia reconocida, y no se sabe por qué unas personas se enferman, algunas mueren y otras se recuperan.

Se dio inmenso poder a una ciencia médica dominada y corrompida por la industria farmacéutica, cuyas ineptitudes abrumadoras y atroces son tan profundas como su arrogancia.

Quienes puedan deberían lavarse con frecuencia las manos. El cubrebocas evita salpicar a otras personas y tocarse la nariz con manos que acaso portan contagio. No es el momento de amontonarse. Confinarse un tiempo, si uno puede, crea la oportunidad de aprender de nuevo a vivir en familia y disfrutar el amor de los seres queridos.

Todo eso parece sensato, con lo poco que sabemos. Pero las políticas que se han adoptado universalmente parecen surgidas de un pánico enloquecido y perverso, fruto de la ignorancia y la impotencia. Pocas cosas hay más peligrosas que un gobierno en pánico. Se asustaron primero por las movilizaciones del año pasado, ante el hartazgo general. El grito argentino de 2001, ¡Que se vayan todos! , se extendía por todas partes. El virus los tomó desprevenidos, ejercieron de pronto un poder político del que carecían –casi toda la gente obedeció sus instrucciones insensatas–. Cuando eso no fue suficiente para el sometimiento general a su voluntad, recurrieron a la policía y a formas de violencia y control inusitadas.

Es cierto que una aplanadora mata moscas. Pero muchas volarán y será imposible tener suficientes aplanadoras y moverlas con suficiente rapidez para aplastar a todas. No es una metáfora tramposa o exagerada. La política gubernamental de confinamiento, distancia y demás contribuye a aminorar los peligros. Pero es increíblemente ineficaz y no va al fondo del problema.

Ha sido experiencia mundial que cuatro de cada cinco personas infectadas no presenten síntomas. Cabe suponer que resistieron el virus. En eso deberíamos poner la atención: que el mayor número posible de personas tuvieran esa capacidad de resistencia.