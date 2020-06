L

a mayor debilidad de la oposición a la Cuarta Transformación es que sus integrantes se niegan a identificarse como tal. Cuando el 25 de mayo la cuenta de Twitter Frente de Oposición Nacional subió un collage de fotografías de políticos, intelectuales y periodistas que se oponen cotidianamente a las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, casi todos los mencionados se deslindaron de inmediato. Y cuando el martes 9 de junio el Presidente dio a conocer en su mañanera un documento sobre los planes del Bloque Opositor Amplio (BOA), los ahí referidos también se desmarcaron e incluso acusaron al Presidente de difundir noticias falsas.

Los deslindes llegaron a extremos ridículos. Carlos Loret de Mola insistió, por ejemplo, en que no es más que un reportero, y ya . León Krauze y Pascal Beltrán del Río subieron mensajes similares señalando que son simples periodistas que no participan en acciones políticas. Sergio Sarmiento negó su participación en ningún frente, ni grupo, ni partido y la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, rechazó su pertenencia a ningún grupo opositor, ni partidista ni no partidista . Según ellos, son individuos puros que andan totalmente solos por el mundo sin afiliarse con absolutamente nadie. Mientras, Ciro Gómez Leyva y Leo Zuckermann exigieron a coro, utilizando casi las mismas palabras, que no me metan en sus conspiraciones y complot . Enrique Krauze y Aguilar Camín también cumplieron, por supuesto, con el mismo ritual de lavamanos.

Cualquier persona que tenga el estómago para revisar algunos de los reportajes o artículos de los personajes arriba señalados, y de otros similares como Denise Dresser, Pedro Ferriz o Luis Carlos Ugalde, se dará cuenta inmediatamente de que no son de ninguna manera neutrales u objetivos. Su golpeteo constante y visceral contra todas y cada una de las acciones del nuevo gobierno revela su decisión de oponerse a la Cuarta Transformación. Están enojados por la pérdida de sus viejos privilegios y asustados por el hecho de que tienen cada vez menos influencia entre la ciudadanía. Añoran regresar al viejo régimen en que su palabra era la ley y su opinión el evangelio.