l mayor desafío sanitario y económico a la humanidad en la historia moderna, el Covid-19, no alcanzó a eclipsar una grave asignatura pendiente para una gran parte del orbe, comenzando por la autollamada capital del mundo libre, Estados Unidos: el racismo, la segregación étnica, la distinción de derechos por razones puramente genéticas, el color de la piel, el mandato de los genes, una redición del nazismo, fermento del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial.

El flagelo del racismo, por su alta versatilidad, ha podido adaptarse y renovarse en cada época, para ignominia del mundo entero. Infructuosa hasta ahora, o cuando menos no de éxito total, ha sido la lucha en contra de la exclusión, la discriminación y la xenofobia, y en favor de la pluralidad cultural y étnica.

El fenómeno arcaico del racismo, en sus expresiones infamantes, es el mismo, así se apele infundadamente a la ciencia, al derecho divino o a la simple y falsa incompatibilidad de las culturas.

El caso del afroestadunidense George Floyd y las expresiones xenofóbicas en California, los últimos días, nos recuerdan la vigencia de ese flagelo de intolerancia hacia la diferencia racial y cultural hasta en el país que deslumbró a Tocqueville en el siglo XIX por su espíritu cívico y democrático .

De ahí, la indignación generalizada, un movimiento que sacudió la conciencia universal sobre esa afrenta que es el trato discriminatorio hacia amplios sectores sociales por distintas razones, sociales, religiosas, ideológicas y, sobre todo, raciales.

¿Cómo es posible que en la tercera década del siglo XXI todavía se pueda discriminar a una persona sólo por su origen racial, en un país que ha fincado su prosperidad económica y social, su carácter de primera potencia mundial justamente en la diversidad étnica de sus habitantes, anglosajones, de origen africano, asiáticos y, de manera muy destacada, latinoamericanos?

¿Cómo es posible que, a más de 70 años de emitida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía no se haya podido dar vigencia a su artículo 2 que consigna: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición ?

Por eso las manifestaciones multitudinarias, como dieron cuenta este medio y centenas en el mundo entero, alcanzaron las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Washington, Londres, Berlín, Roma, Madrid, y varias de América Latina.