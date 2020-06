De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de junio de 2020, p. 13

Hace un tiempo, Ernesto Galván, de 65 años, fue diagnosticado con el trastorno esquizo-afectivo. Así, su larga carrera como médico se vio interrumpida y comenzaron episodios de angustia y depresión. Sus escapes son sus visitas al grupo de la tercera edad, en la iglesia cercana a su casa, y pararse por horas en calzada Ignacio Zaragoza para ver pasar los autobuses de pasajeros. Pero el encierro obligado a causa del Covid-19 le ha arrebatado esos efímeros momentos de felicidad.

Al igual que cientos de miles de personas que viven con algún trastorno mental, el doctor Galván es una más de las víctimas del encierro por la pandemia. El confinamiento le ha causado gran desesperación y angustia al agudizar aún más su pre-caria situación emocional. No poder salir me tiene muy desesperado. Me siento atrapado. A veces siento que se me va el aire y corro aunque sea a la puerta. Ya no lo aguanto, ¿cuándo se va a acabar esto?

José Luis Díaz Meza, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que los trastornos mentales impactan el proceso cognitivo y afectan dos de las más importantes esferas del individuo: la mental y la comportamental, lo que deja secuelas en lo personal, familiar, social, laboral y económico. Las rutinas, dice, son uno de los pilares para apoyar a estas personas, mismas que se han trastocado a causa del encierro forzoso causado por la crisis sanita-ria global.

Una investigación reciente del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz detalla que alrededor de 30 por ciento de la población enfrenta en algún momento de su vida una enfermedad mental. Los costos de una mala salud siquiátrica pueden alcanzar a 4 por ciento del PIB en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, debido a que quienes padecen estos trastornos mueren entre 20 y 30 años más jóvenes, tienen tasas más altas de desempleo y son más pobres que la población general.