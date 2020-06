De La Redacción

Lunes 15 de junio de 2020

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional se pronunció por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo con el fin de pugnar por la libertad para gobernar desde lo local con un nuevo pacto fiscal en el que los estados tengan los recursos que en justicia corresponden .

Por medio de un texto difundido por redes sociales, los gobernadores del blanquiazul también llamaron a una libertad para pensar y expresarse en la que no se satanice o descalifiquen las tareas de la oposición, así como por una libertad patrimonial sin expropiaciones .

Al afirmar que la República padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada , indicaron que México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica .