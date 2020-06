El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recalcó: Como autor de la iniciativa, libre de toda presión y con plena libertad de actuación, solicitaré que se posponga la presentación de la misma para que podamos construir una solución cimentada en el consenso y en los acuerdos, no en el enfrentamiento, no en la imposición .

El senador detalló en su mensaje: He escuchado a analistas, especialistas, a periodistas, a grupos sociales, a personalidades, a personas del sector público y grupos económicos, quienes, en un intercambio respetuoso e inteligente de opiniones y de buena fe, me han solicitado tiempo para el análisis y la deliberación abierta, ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente .

Ante las críticas de legisladores, partidos y empresarios, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, retiró su iniciativa de reforma constitucional para fusionar tres órganos autónomos en uno solo, misma que enlistó en la Gaceta de la Comisión Permanente del pasado miércoles con la finalidad de construir una propuesta cimentada en el consenso y en los acuerdos, no en el enfrentamiento ni en la imposición .

Sostuvo que nunca es bueno apostar por la polarización ni por la confrontación. A todos nos conviene buscar caminos de entendimiento nacional y senderos comunes de desarrollo; escuchar y reconducir no desmerece a nadie .

Agregó que está consciente del momento histórico que el país atraviesa por la pandemia, el cual nos obliga a centrar nuestra atención en los problemas derivados de esta crisis sanitaria y a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC y que es necesario observar las indicaciones sanitarias y aplicar todo lo relativo al comercio internacional para la recuperación económica y fortalecer el mercado interno.

“Sé escuchar, intento actuar siempre con responsabilidad y busco la oportunidad, el mejor momento para que lo que haga repercuta en beneficio de la sociedad. También he escuchado críticas alejadas de la realidad, que comprendo son producto de la polarización que vivimos; por ello es importante aclarar que no hay interés de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo ni a la concentración de funciones de estas instituciones en el Ejecutivo, mucho menos eliminar su carácter de autonomía constitucional. He decidido posponer la presentación de la iniciativa que se encuentra enlistada en la Gaceta de la Comisión Permanente, pendiente de su turno y del inicio del proceso legislativo”.