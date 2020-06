¡O

rtiz: estoy totalmente de acuerdo contigo! Comprenderán, mis queridos columnetos que, a estas alturas del partido, una expresión así de solidaria, me preparaba para un inevitable chascarrillo. Increíblemente, no fue así. Rara avis, la opinión era de a devis. Comparto –me decía la remitente– tu beneplácito por la decisión gubernamental de distinguir y honrar al personal que, corriendo todos los riesgos, realiza labores más allá de su estricta obligación profesional, gracias a lo cual, muchas vidas se han salvado (y las que, desgraciadamente se perdieron, tuvieron en todo momento atención, cuidado, calor humano). Y estoy totalmente de acuerdo también en tu desacuerdo con la forma tan poco comedida como el famoso consejo integrado por varias secretarías de Estado (Gobernación, Educación, Cultura y los líderes de las cámaras del Congreso) prorrateó premios, distinciones y recompensas. En primer término, no me gustó que se diera un trato tan rudamente diferencial entre el personal de atención estrictamente médico o de salud: doctores, internos, practicantes, enfermeros, paramédicos, camilleros, afanadores, choferes. Entiendo las evidentes diferencias de todo tipo que existen entre estos grupos, pero nada me borra de la mente lo esencial: todos son seres humanos empeñados, dentro de sus peculiares circunstancias, en brindar todo lo que estaba a su alcance por servir a sus desconocidos semejantes . El recado terminaba con una verdadera provocación: Si se te ocurre algo, dilo. No te quedes con el entripado . Pensé que con la edad se hacía uno inmune a las provocaciones, pero me equivoque. Y que me se ocurren algunas propuestas sencillas que tan sólo requieren imaginación y ganas. Comencemos por levantar un censo de [email protected] los [email protected] que en alguna forma han venido cumpliendo con alguna tarea, por sencilla, elemental y modesta que ésta sea, pero que si no se realizara, la vida cotidiana sería imposible. Me refiero a todo el personal de los laboratorios que deben vérselas con el infinitésimo pero letal enemigo que lo rodea, envuelve y acecha. O al humildísimo y mal retribuido grupo responsable de la higiene de quirófanos, pabellones, pasillos, salas de espera, cocinas, baños. A quienes se encargan de cocinar los alimentos o el lavado de uniformes, ropa de cama y, supongo, asear a los pacientes. ¿Y los encargados del manejo y entrega de los restos de los fallecidos? Pero igual trato pido para los miembros de las fuerzas armadas: Ejército y Marina, de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales y de los pequeños poblados y comunidades. Quienes en esta aciaga etapa traspasaron la sutil, mágica línea que diferencia el estricto cumplimiento del deber con el ámbito etéreo, sublime, del acto heroico, merecen la constancia de su existencia excepcional y ejemplar. Propongo ese riguroso y veraz registro de los [email protected] que lo están siendo a cabalidad: su nombre y datos esenciales, integrarlos a la historia, inscribirlos en el Archivo General de la Nación. Iba a sugerirme para la operacionalización de la idea, pero recapacité: ¿quién soy yo para audacia tal? Me dije y, ¡con gran certidumbre me contesté: ¡soy Ortiz!, y de inmediato me deseché.