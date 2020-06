Nueve gobernadores panistas que se reunieron ayer a insistir en una agenda que incluye un nuevo pacto fiscal. En otras palabras, quieren más dinero federal, pero no crear gravámenes locales porque tendrían que enfrentar inconformidades en sus estados donde algunos no tienen buena imagen. Acudieron los de Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. El anfitrión, Diego Sinhue Rodríguez, asumió el papel del Padre Hidalgo II, la reunión fue en Dolores, e hizo un llamado a la libertad. También abogó para que vuelva la tranquilidad a las calles. Ojalá. Su entidad fue la más violenta en marzo, con 311 homicidios.

A pesar de la debilidad de la demanda, Exxon no cancelará la expansión de su refinería en Beaumont, Texas, que será la más grande de Estados Unidos. Tendrá capacidad de procesamiento de 619 mil barriles diarios de petróleo, informó Bloomberg al citar fuentes que están familiarizadas con la situación. La expansión debía completarse para 2022, pero ahora la fecha límite se ha movido a un año más tarde. La refinería de Exxon superará a la de Port Arthur, operada por Aramco. En México, algunos intereses siguen presionando en los medios para que se detenga la refinería de Dos Bocas. Será que representan a la Exxon, pero no lo quieren decir.

nas declaraciones que fueron atribuidas al presidente de la compañía Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, también conocido por su apodo, El Diablo, en el sentido de que pondría el doble de dinero de lo que pagó de impuestos recientemente (más de 8 mil millones de pesos) para sacar a López Obrador de Palacio Nacional, desanudó tal cantidad de descalificaciones en redes sociales –incluido un llamado a boicotear a Coca Cola y Oxxo– que la empresa se vio obligada a hacer una aclaración en Twitter: Circula en redes sociales información falsa sobre Femsa y sus directivos. Reiteramos que no participamos en actividades políticas o electorales. Los 230 mil colaboradores de la empresa en México tenemos la misión de generar valor económico, social y ambiental para nuestro país , escribió. Su aclaración no contuvo la ola de comentarios adversos, incluso improperios no publicables; la empresa tuvo que borrar muchos. En septiembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a El Diablo, acompañado por Carlos Salazar Lomelín, ex director general de Femsa y actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En el decálogo que dio a conocer AMLO como guía para sobrevivir la crisis, recomienda evitar “el consumo de los llamados productos chatarra elaborados con exceso de azúcares, harinas, sales, químicos y grasas”. Ahí le duele al principal embotellador de Coca Cola.

Ombudsman SocialAsunto: intelectuales orgánicos

Si no fuera por la pandemia este asunto daría risa por lo grotesco de los argumentos. Escuchar a un conocido intelectual orgánico salinista, al que el mismo Salinas evidenció de haber recibido pagos millonarios en su sexenio, que se erige con dedo flamígero para decir que las modificaciones a leyes secundarias son prueba contundente de la dictadura que viene, cuando alabó y aplaudió a rabiar la modificación al artículo 27 de la Constitución. O decir que el país está en crisis, cuando lleva más de 30 años en caída libre. Del aumento de la pobreza y la deuda pública, con su consecuente aumento en la concentración de la riqueza, nada. Es probable que la inteligencia se les haya acabado cuando se cortó el flujo de efectivo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que a este grupo no le importa que el país termine por desfondarse con tal de recuperar su paraíso perdido.

Prof. Sergio López /Tuxtla Gutiérrez.Chiapas, México (verificado por teléfono)

Twiteratti

Patricia Armendáriz/ @PatyArmendariz

¿Qué parte no entendemos algunos que este gobierno está tratando de corregir lo que no funcionó? ¿Que la distribución no funcionó? ¿Que el crecimiento no funcionó? ¿Que los que más lo atacan es a los que sí les funcionó? ¿Vale la pena apostar por la mayoría a la que no les funcionó?

