¿Tiene el gobierno de México algún agravio contra el de Venezuela, o esta decisión constituye una concesión unilateral, o negociada con el gobierno de Estados Unidos, para desmarcarse políticamente del gobierno bolivariano y no interferir en los intereses estratégicos de Estados Unidos en Venezuela, o en general en América Latina y el Caribe, a cambio de una política tolerante hacia las reformas económicas y sociales previstas por el nuevo gobierno de México, y percibidas por ciertos círculos políticos nacionales y del país vecino como similares, en algunos casos, a las del gobierno venezolano?

En la película Tristana, de Luis Buñuel, Fernando Rey le dice al mozo, un jovenzuelo mudo: ¡Pobres trabajadores!, tras cornudos, apaleados. El trabajo es una maldición, Saturno. ¡Abajo el trabajo! Lo que uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ese trabajo no honra. Sólo sirve para llenarle la botarga a los cochinos explotadores. En cambio, el que se hace por gusto, por afición, ennoblece al hombre. ¡Ojalá todos pudieran trabajar de ese modo! . ¡Libertad a la abogada Susana Prieto!

Francisco Correa Villalobos, embajador de México de carrera, en retiro

Demanda acceso a la pensión de su hija

Mi hija Citlalli Gutiérrez falleció el 5 de agosto de 2019. Nunca formó una familia y nos dejó como beneficiarios de su pensión del Issste a mí y a su hermano. En octubre de 2019 acudimos a las oficinas de Pensionissste y hasta noviembre reunimos los documentos solicitados (fuimos cinco veces y siempre nos solicitaban documentos nuevos de última hora ).

El 4 febrero nos dijeron que sólo tendríamos que esperar 30 días hábiles. El 20 de marzo nos informaron que debemos promover un juicio por dependencia económica ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para obtener acceso a la pensión de mi hija.

No entiendo por qué a los legítimos beneficiarios después de cumplir con todos los requisitos solicitados no nos entregan los recursos económicos. Se nos dijo que el Issste está quebrado y sus funcionarios tienen órdenes de no ceder los recursos de sus beneficiarios: ¿será cierto esto?

Gabriel Gutiérrez Trejo

Exclusión universitaria

La actual emergencia sanitaria ha llevado a que las burocracias universitarias del país establezcan mecanismos de recalendarización mediante clases en línea , sin contemplar el contexto de la comunidad universitaria. En este contexto, estudiantes, profesores y trabajadores de universidades y sindicatos denunciamos esta exclusión antidemocrática en la toma de decisiones y exigimos apoyo económico en becas a estudiantes y aumento salarial a docentes en situación vulnerable.

Capacitación gratuita a docentes, actualizarlos en uso de plataformas virtuales. Infraestructura para crear un modelo de educación a distancia de calidad; ademas, flexibilidad en las evaluaciones con prioridad al aprendizaje.

Luis G. Laymon, consejero estudiantil por sociología, UAM-Azcapotzalco y siete firmas más

Invitación

Curso de literatura

En vista de las actuales condiciones de confinamiento, el miércoles 17de junio, iniciaré un curso por correo electrónico para que las personas puedan cultivarse en casa. El curso es de Literatura Universal. El primer correo se llamará: ¿Qué es la literatura? Enviaré el correo cada tercer día, así que el tema del viernes es: Los géneros literarios. El curso es gratuito. Los interesados en recibirlo sólo deben comunicarlo al correo [email protected]

Jaime Velasco Luján