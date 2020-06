Al igual que Fátima, los familiares de Casandra y de Itzel González informaron que desaparecieron del mismo modo y aún no se sabe dónde están.

Sin embargo, los antropólogos de la fiscalía realizan la recolección de restos de la fosa clandestina. Aún no hay fecha para poder sepultar a mi hija, quien sólo salió a buscar empleo para el sustento a sus dos hijitos. No era una mala persona .

Por su parte, Juan González, padre de Itzel, ilocalizable desde el 14 de abril, expresó que la angustia se ha convertido en una constante en sus vidas, a dos meses de desconocer el paradero de su hija.

Dijo que a pesar de que las autoridades dieron con un presunto responsable, en las dos audiencias que se han llevado a cabo esa persona no ha querido declarar, por lo cual la investigación es lenta.