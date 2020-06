Es un disco del que Morissette dice seguir sintiéndose orgullosa, con la excepción de una canción. “Puedo seguir defendiendo el contenido y la narrativa de estas canciones... sólo hay una a la que le podría venir bien una pequeña actualización: Not the Doctor”. El tema rechaza la responsabilidad por las necesidades o fallas de una pareja. No quiero estar ligada si el daño no es mío , canta. No quiero ser tu madre, yo no te cargué en mi vientre por nueve meses .

¿Por qué este disco ha superado la prueba del tiempo? Morissette cree que se debe a que no tiene restricciones, incluso después de admitir que puede haber querido editarlo ella misma en ese momento para evitar sonrojarse. Las letras en You Oughta Know, por ejemplo, eran explícitas. ¿Es pervertida, como yo? / ¿Iría debajo de ti en un teatro?

El proceso de escritura fue rápido, sólo dos meses de encierro en un estudio en Los Ángeles con el productor Glen Ballard en la primavera de 1994. Mientras hacía el disco, Morissette comentaba que sabía que le gustaría, pero no tenía idea de que creaba un éxito. Recuerda una conversación con el ejecutivo de una compañía discográfica que le había dicho que tenía que haber hecho a Jagged Little Pill muy bien si se habían vendido 175 mil copias; a la fecha, la cifra llega a 33 millones y ha inspirado un musical que se montaba en Broadway hasta que fue interrumpido por la pandemia.

Alanis Morissette era todavía una adolescente cuando comenzó a escribir Jagged Little Pill, el cual celebró ayer 25 años. La cantautora está a poco de cumplir 46, ha estado encerrada tres meses y está en cuenta regresiva para lanzar su octavo álbum de estudio, Such Pretty Forks in the Road.

Agrega: escribí eso antes de haber estado en una relación larga y comprometida, ni hablemos de matrimonio. De alguna forma era muy autónoma, pensando que ese era el camino, que haría todo por mi cuenta, no necesitaba a nadie, y ahora, después de haber estado casada 10 años, me doy cuenta de que hay algunas partes de esa canción que actualizaría .

Éxito abrumador

El éxito del disco en aquella época fue abrumador para la joven Morissette, quien lidiaba con la presión de escribir lo siguiente. Le tomaría tres años sacar Supposed Former Infatuation Junkie, publicado en noviembre de 1998. “La presión era intensa, recuerdo que después de que el tour de Jagged Little Pill acabara, en cualquier lugar al que entrara la primera pregunta que me hacían era: ‘ey, ¿cuándo sale tu próximo disco?, mientras pensaba que mi cabeza se había transformado en un casete y eso era todo lo que pudieran pensar”.

Retrospectivamente, la cantante se da cuenta de que llegó a ser explotada. Interrogada ahora sobre cuál sería el consejo que le daría a la joven Alanis de la era pre #MeToo, la cantante señala que habría hecho las cosas de una manera distinta. “Habría tenido a un par de guardianes a su alrededor. Había mucha gente con el título cerca de mí que a menudo no era un guardián. No sé cómo habría convencido a la Alanis de 19 años de esto. Tal vez le diría ‘tengamos a algunas personas más alrededor tuyo que no te exploten y no te usen’. La cuestión es que muchas veces la gente no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Difícilmente podría culpar a alguien, porque mucha gente de la que me explotaba, que me usaba, ni siquiera sabía que lo hacía. Pero está ahí, en todas las letras e historias. Me considero la reina de la venganza en la fantasía, no la de la verdadera venganza, cobrándosela.