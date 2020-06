Los casos confirmados aumentan entre 4 mil y 5 mil al día, y la ocupación de los hospitales Covid está prácticamente al ciento por ciento. Independiente de la circunstancia económica, valdría la pena esperar al menos dos semanas más (para terminar con la cuarentena), porque la curva sigue ascendente y no se ve cuándo se pueda estabilizar.

Así lo advirtió un médico internista que se encuentra en la primera línea de batalla contra el coronavirus, quien consideró que la reapertura de las actividades debería postergarse al menos dos semanas más, pues aunque en México no se han visto escenarios de caos , como en España o Italia, el sistema hospitalario del país sí se encuentra rebasado.

El experto subrayó que aunque estamos rebasados en la atención de pacientes, es lamentable que las cuestiones económicas o políticas puedan incidir más. Como médicos, lo que nos preocupa es la salud de los pacientes, porque nosotros sentimos su angustia cuando ruegan ayuda y los vemos morir .

No obstante, también señaló que la responsabilidad de esto es compartida: en el gobierno no ha habido decisiones adecuadas, como lo demuestra el cambio de color del semáforo en pleno incremento de casos, pero hay muchos mexicanos que no quieren entender (la gravedad del Covid) y llegan muy tarde a recibir atención, con la enfermedad muy avanzada .

En ese sentido, el internista consideró que las autoridades deberían seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de hacer pruebas masivas, a diestra y siniestra, porque en hospitales hemos encontrado pacientes que llegan con otras patologías, sin síntomas respiratorios, y al hacerles tomografías de tórax nos encontramos con lesiones pulmonares virales, sospechosas de Covid .