A 13 días de la nueva normalidad, planteó darle la espalda al egoísmo, ser más solidarios y humanos , no tener actitudes racistas, clasistas, discriminatorias ni sexistas; alejarse del consumismo y dejar atrás el materialismo; no consumir comida chatarra , alimentarse con productos orgánicos, bajar de peso, realizar ejercicio y vivir sin estrés. Si tienes adicción al tabaco y al alcohol, busca tratamiento para eliminarlos .

López Obrador añadió que ello ha sido fundamental para evitar un crecimiento exponencial de los contagios, no saturar los hospitales y para salvar el mayor número de vidas que ha sido médica y humanamente posible .

Llamó a serenarse y tener confianza en sí mismos. No puede haber problemas que nos enfermen o que no tengan solución. Todo se puede resolver sin angustias, sin padecer estrés, ansiedad , expresó desde Palacio Nacional. Párate, no estés tanto tiempo sentado, camina, corre, estírate, medita; aplica todo lo que consideres que le hace bien a tu cuerpo, a tu organismo .

Planteó reforzar los valores culturales e independientemente de tener una religión, seas creyente o no, busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida; algo que te fortalezca en lo interno, en tu autoestima y que te mantenga activo, entusiasmado, alegre, luchando, trabajando y amando a los seres queridos, al prójimo, a la naturaleza y a la patria .

Convocó a consumir agua pura y alimentos naturales, frescos y nutritivos. Como alternativas, citó el maíz, frijol, frutas de temporada, verduras, pescado, en particular atún porque tiene bajo precio. Además, proteínas obtenidas de animales, procurando que sean de patio y de potrero, no engordados con hormonas .

Recordó que los productos chatarra están elaborados con exceso de azúcares, harinas, sales, químicos y grasas”.