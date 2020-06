S

onia, hermanita linda, tu celular sigue en buzón y ¡otra vez dejaste descolgado tu teléfono! Ya sé que lo haces todo el tiempo, pero como están las cosas, cuando no puedo comunicarme contigo me pongo como loca. Enseguida se me ocurre lo peor: ¿Qué habrá sucedido? ¿Estará enferma? Si crees que ya me volví paranoica te diré que también lo pienso, pero no es mi culpa: entre la pandemia y el encierro tan prolongado estoy fatal.

Lo que me salva de hundirme en la depresión es que me mantengo activa. Dar clases en línea no es fácil, me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a ese sistema, pero me resultó aún más difícil no trabajar en el salón con los niños.

La mayoría de mis alumnos se ha adaptado muy bien al cambio. Lo atribuyo a que están mucho más familiarizados que nosotros con la computadora; lo malo es que no todos la tienen y por eso toman la clase por celular o de plano han desistido. Ellos me preocupan mucho porque se están atrasando y no sé si después van a poder regularizarse.

El resto del grupo, como te dije, muestra interés y trabaja a buen ritmo –aunque algunos se han quejado de que sus padres, como están todo el tiempo en la casa, se sientan junto a ellos para vigilarlos durante las clases. No quiero que los niños vayan a desanimarse o que se aburran, por eso les organizo competencias y juegos. He notado que eso los estimula y los divierte; la verdad, a mí también.

II

Este año no festejamos el Día de la Madre y ahora tampoco celebraremos el Día del Padre. Se me hizo feo dejar que la fecha pasara en blanco y desde la semana anterior les puse a mis alumnos como tarea que escribieran composiciones breves para que se las entreguen como regalo a sus papás. Anoche recibí en mi correo la última. Es de Eduardo Rojas. En su escrito le dice a su papá que aunque lo regañe cada vez que pierde los lentes, él sabe que lo quiere mucho. Termina con una expresión que llevaba algún tiempo de no escuchar y me causó risa: Iguanas ranas , o sea que él también lo quiere mucho.

Todos cumplieron, aunque varios –entre ellos Eduardo– tomaron muy en serio lo de la brevedad: diez, quince palabras y punto. No puedo exigirles que escriban más. Comprendo que en estos momentos también para ellos resulte muy difícil entender y sobrellevar el encierro, en especial si viven en casas muy pequeñas y con una familia numerosa. Tú y yo conocemos muy bien lo que significa que once personas habiten en dos cuartos. Creo que por eso nuestros hermanos se daban aquellos agarrones tremendos.