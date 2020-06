En este sentido, y considerando las 578 mil 744 encuestas aplicadas para dicha caracterización de las y los estudiantes en el primer semestre de 2019; 24 por ciento del que se hace mención en la nota no corresponde a la totalidad del universo; es decir, más de 5 millones de alumnos de media superior. Asimismo, no representa el porcentaje de estudiantes que cuentan con la Beca Educación Media Superior Benito Juárez en la actualidad, debido a que en ese periodo el programa referido se encontraba en consolidación.

Si bien es cierto que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum tienen una verdadera vocación democrática y se negaron a imponer por la fuerza la cuarentena, también es indiscutible que hubo gente que jamás asimiló la responsabilidad colectiva necesaria para superar la pandemia, y si los contagios no se desbordaron se debió a quienes sí cumplimos el aislamiento con rigor. Por ello, en la próxima reapertura se requiere de una mayor labor de concientización y firmeza por parte de las autoridades.

Con el riesgo permanente de un rebrote que nos obligue a retomar el confinamiento, se esperaría que, en los accesos a los transportes públicos y a otros sitios concurridos, el personal de seguridad tome muy en serio las disposiciones hacia la transición a la nueva normalidad y no permita el ingreso a quienes no porten los artículos mencionados.

Debido a que desde que comenzó la pandemia, en México siempre ha habido personas que por desconocimiento o inconsciencia se rehúsan a acatar las medidas de distanciamiento social, facilitar la adquisición y uso de equipo sería una forma de presionar a quienes no toman con seriedad el problema sanitario que ha afectado la cotidianidad alrededor del mundo y ha cobrado demasiadas vidas.

Por lo anterior, agradeceremos su valiosa intervención, con la finalidad de que esta información sea publicada en el mismo sitio de la nota en mención, con el propósito de que sus lectores cuenten con información veraz.

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, Subsecretaría de Educación Media Superior

AMLO y el futuro de México

Siguen las críticas contra el presidente López Obrador. La mayoría falsas y otras con argumentos suficientes para considerarlas. El tema es trascendental porque está en juego el destino de México, el de nuestros hijos y nietos.

Hago la pregunta siguiente: Si AMLO se va, ¿suál es la alternativa? ¿PRI? ¿PAN? ¿O la alianza de ambos como planean hacerlo para 2021 y en 2022 deponer al Presidente? ¿México Libre con Felipe Calderón? ¿Alfaro?

Jamás la dicen. Su alternativa es volver al México de los privilegios y corrupción, al de más injusticia social y tráfico de influencias e intereses. Al de explotar al prójimo. Al de no trabajar y enriquecerse de manera bestial, como Salinas Pliego, que le vale un sorbete la salud de sus empleados con tal de seguir amasando fortuna. ¿Para qué más dinero? No lo entiendo.

A mí me queda claro, si a AMLO no sigue otro Ejecutivo con sus mismos fundamentos, el futuro de México se ve muy negro. Hay que defender a México y eso pasa por defender al Presidente Obrador. Hay que criticar, pero con fundamentos y argumentos, no haciendo el juego a la reacción miserable.

Arturo García Alcocer

En memoria de Rubén Mercado Terán

Hemos recibido la desafortunada noticia (10/06/2020) de la muerte de Rubén, compañero ocupado y preocupado por el movimiento campesino, y trabajador del sector financiero que atiende al campo. Fue un servidor público ejemplar por su rectitud y honradez desde los años 80. Participó en distintas instituciones del sector y siempre brindó su asesoría solidaria a las diversas organizaciones de la economía social rural para la tramitación de solicitudes, así como se involucró en la redacción de documentos técnico-educativos y en su exposición en talleres.

Rubén fue militante del espartaquismo desde sus años de estudiante en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional a mediados de la década de los 60. Destaca, entre sus escritos, el libro Contexto y reseña histórica de las organizaciones campesinas nacionales, editado en 2010 por la Central Independiente Obreros Agrícolas y Campesinos.

Sus compañeros lo recordaremos siempre como ejemplo de sencillez, dedicación, eficiencia y consecuencia.

Nuestra solidaridad y condolencias a Ada García Cortés y a su hijo Cuauhtli.

Mario Rechy Montiel y Guillermo Portugal Vela