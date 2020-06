Detalló en un comunicado que sólo seguirá vigente el Hoy No Circula aplicable a los vehículos automotores que transiten en los municipios del estado de México conurbados a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Metepec. Méx., La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (Dgpcca), informó que a partir del 15 de junio queda suspendido el acuerdo temporal del programa Hoy No Circula, el cual fue implementado para reducir la movilidad por la pandemia de Covid-19.

Los autos con vigencia vencida del holograma y con engomado de cualquier color, matriculados en el estado de México, Ciudad de México u otra entidad federativa que cuenten con holograma del tipo exento E , 00 , 0 , 1 o 2 , se les aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido.

Además, los vehículos con engomado de cualquier color que tengan multa por verificación extemporánea (unidades con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero de 2020 o unidades con engomado rosa, rojo, verde o azul que no cuentan con la verificación del segundo semestre del 2019), podrán seguir circulando dentro del programa Hoy No Circula establecido en el numeral 1, en tanto los centros de verificación vehicular reanuden sus servicios.