Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 14 de junio de 2020, p. 5

Homero Ontiveros es autor de célebres canciones como Amargo adiós. Durante más de 25 años ha sido tecladista de la banda de ska Inspector, aunque no hace mucho impulsa su proyecto solista.

El año pasado, el músico regiomontano lanzó su primer álbum, Nada que perdonar, el cual, debido a la pandemia, tuvo que promover a medias. No obstante, desde su confinamiento en Monterrey, Ontiveros continúa haciendo streamings, componiendo música, grabando y compartiendo sus canciones.

Sus opciones, dice, eran pensar en lo que estaba perdiendo o hacer algo para evitarlo. Debido a la crisis sanitaria, hace tres meses que el músico no recibe ingresos, salvo los de las regalías que generan las canciones de Inspector.

De todas formas, su nuevo proyecto no tiene como objetivo gran éxito comercial, sino satisfacer una necesidad creativa propia.

Este mes publicó Algo está cambiando, tema compuesto para acompañar a las personas durante el confinamiento. Ontiveros piensa que el poder de la canción es importante a nivel de sociedad , por ello, en su nueva etapa, busca que la música y las letras tengan el mismo peso en sus composiciones.

Desea usar esta nueva etapa para expresarse sobre los temas que le interesan o afectan su entorno. Quiero hacer canciones donde otros se puedan encontrar , afirma.