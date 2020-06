C

oncluyamos esta serie de comentarios sobre la marcha de la economía con la presentación de los datos reales de los llamados retiros de electricidad de las zonas de carga del país . Son los datos más recientes del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Se trata de 108 registros diarios del consumo o retiro horario real de electricidad. Se publican un par de semanas después. ¿Por qué si la medición del fluido eléctrico es instantánea? Por las normas derivadas de las bases del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en las que no sólo se hace el balance físico de energía eléctrica entregada y retirada de las redes nacionales de transmisión y de las redes generales de distribución, sino también de otros servicios conexos que se prestan cotidianamente en el complicado MEM.

Asimismo, se dan a conocer las famosas pérdidas eléctricas que se desprenden de ese balance, aunque en ese dato de pérdidas aún no se logra diferenciar si son de carácter técnico o no, es decir, –y en este último caso– derivadas de usos ilícitos. Éstos se descubren una vez que las empresas de suministro –básico o calificado– facturan los consumos medidos de todos y cada uno de sus usuarios. Pues bien, recordemos que hay no menos de 132 folios de registros en las liquidaciones que por norma realiza el Cenace y que son liquidaciones que involucran facturas –abonos y cargos– que llegan a revisarse varias veces.

Se trata de unos de los datos más relevantes del funcionamiento eléctrico en el país. Sin duda. Pues bien, al 31 de mayo, y luego de 63 días de registros (última semana de marzo a última semana de mayo), se confirma que el descenso en el consumo nacional de la electricidad que se inyecta y se retira de las redes prácticamente descendió 10 por ciento. Ahora bien, un dato fundamental a observar –como ya indican también los informes oficiales de facturación y cobranza a mayo– es el del incremento en más de 10 por ciento en promedio del servicio doméstico en los meses de abril y mayo, efecto inmediato del confinamiento.