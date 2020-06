¿Por qué yo , se preguntó Silvia después de recibir el golpe de la noticia; no entendía por qué si me había cuidado, si no salía excepto para ir a entrenar y tenía poco contacto ahí, además de las pocas personas en el gimnasio y que guardábamos la distancia. Tampoco utilizaba transporte público. Todo eso me dejó muy sacada de onda, porque de verdad no sé de dónde pudo venir el contagio .

Lo que me queda es una tristeza , dice la joven; porque estaba más que lista para regresar y porque sé que en estos momentos no habrá demasiada actividad en el deporte; por eso me sentía afortunada de estar incluida en esta cartelera, la primera después de que todo paró .

Tras la noticia, todas las personas que tuvieron algún tipo de contacto con Silvia estarán bajo observación y sometidos a pruebas para conocer su situación. La boxeadora mientras tanto fue aislada en su hogar.

Afortunadamente soy asintomática , se consoló; no me queda más que ser paciente y esperar a que esto pase. No estoy acostumbrada a estar encerrada, nadie, pero debo mantenerme así para proteger a mi familia. Y pues ya pasará y podré regresar a hacer lo que más me gusta, mi oficio .

El martes reciente también se reinició el boxeo en Estados Unidos con una función a puerta cerrada en Las Vegas. En los preparativos se detectó un positivo de coronavirus en la peleadora Mikaela Mayer, quien fue sometida de inmediato a los protocolos sanitarios para estos casos. Este tipo de rutinas y sorpresas no serán infrecuentes en la nueva realidad de los deportes, conceden organizadores de diversas latitudes.