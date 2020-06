Periódico La Jornada

Domingo 14 de junio de 2020

Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966 y falleció el martes pasado. Entre una y otra fecha grabó varios discos con canciones que ahora llenan recuerdos de varias generaciones, de La flaca, que le dio la fama a su grupo Jarabe de Palo, a Eso que tú me das, pasando por Ying Yang, Bonito, Agua, Depende, Te miro y tiemblo, Duerme conmigo, Estamos prohibidos. Y dejó también un libro, 50 palos… y sigo soñando, lanzado en 2017 y del que en días recientes se han publicado algunos fragmentos, sobre todo aquel que cuenta la historia de la flaca que conoció en Cuba. Aquí dejamos para nuestros lectores un pedacito de ese libro lleno de pistas sobre el origen de las canciones de Jarabe de Palo, que era Pau Donés. (Fragmento del libro 50 palos… y sigo soñando, de Pau Donés, © 2017, Planeta. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México)

La primera vez que estuve en Berlín fue durante una gira que hacíamos por Europa, a finales de la primavera de 2005. Llegamos a la ciudad a media tarde, y fuimos directamente hacia el Kulturbrauerei, una antigua cervecería remodelada donde había una sala de conciertos estupenda que visitaríamos en repetidas ocasiones. Por la noche ofrecimos un concierto. La sala estaba a tope, y eso que era nuestra primera vez en la capital. Después del espectáculo entraron al camerino dos alemanas rubias y supersimpáticas, Antonia y Kati, y salimos de fiesta por la ciudad. Berlín de noche me pareció estupenda y de día también, pero tuvimos que abandonarla pronto porque al día siguiente teníamos otra cita en Hamburgo.

Aquella visita no pasó desapercibida ni para Álex Tenas (batero de Jarabe desde los inicios) ni para mí, y decidimos que algún día volveríamos a Berlín, pero a vivir. No pasó mucho tiempo. Por cuestiones que ahora no vienen a cuento, tanto Álex como yo nos separamos de nuestras respectivas parejas y en ese trance decidimos los dos irnos a vivir a esta ciudad. Mi primer destino fue Kreuzberg, barrio turco invadido por pihippies de todo el mundo. Después me mudaría a la casa de Michael Wenders, sobrino del director de cine Wim Wenders (casualidades de la vida), y por fin me acabé comprando un piso en Zehdenicker Strasse, en el barrio de Prenzlauer Berg, mi favorito en la ciudad.

Llegué a Berlín con la furgoneta cargada de instrumentos y equipos de grabación, además de con muchas ganas de pasar página y empezar un nuevo capítulo en mi vida. Estaba muy excitado y con tremendas ansias de aventura. Como decía, me establecí en primer lugar en Kreuzberg. Lupe, pintora muy talentosa y amiga, me alquiló temporalmente su estupendo piso. Me instalé en la habitación de sus hijos y por un mes se convirtió en mi zulo. Menos comer, todo lo hacía allí. Dormir, componer, grabar. Llegué un domingo por la tarde, monté el chiringuito y al día siguiente salí a dar una vuelta. Lo primero que hice fue comprar una bicicleta de segunda mano por 30 euros (aún la conservo). La ciudad estaba on fire, y yo, a medida que la conocía, más on fire que la ciudad. No me lo podía creer: edificios modernos pintados de colores, gente en los parques tomando el sol en pelotas, grafitis que merecerían estar en el MoMA de Nueva York, piscinas flotando en el río, playas de arena blanca con chiringuitos en sus orillas, gente sentada en las miles de terrazas bebiendo cerveza…