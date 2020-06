Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 14 de junio de 2020, p. 4

Hasta que se incluya a las escritoras habrá una verdadera literatura universal, afirmó la poeta Carmen Ávila en la mesa de diálogo Escrituras periféricas hechas por mujeres mexicanas, organizada por la Fundación Elena Poniatowska Amor.

Somos la mitad del mundo, se quiera o no, la mitad de la población. Entonces, ver solamente la escritura de los hombres es una visión muy parcial; no contiene toda la visión de la humanidad. La literatura no es universal hasta que no se incorpore la literatura de las mujeres , expresó.

De Saltillo, Coahuila, la autora criticó la profunda carga de sexismo en esa expresión artística y afirmó que las escritoras deben esforzarse el doble para demostrar que la voz femenina tiene mucho que contar.

Por desgracia, todavía vivimos en la literatura de la concepción aristotélica de las cosas; hay misoginia, para hacer un resumen. En la física, gracias a los descubrimientos de Newton y Galileo, la concepción aristotélica del universo se vino abajo, pero en la literatura todavía seguimos con esa perspectiva, con la misoginia , agregó.

Cómo es posible que la ciencia haya avanzado, y el mundo también, y que en la literatura nos hayamos quedado atrás, cuando debería ser al contrario. No pedimos privilegios ni un lugar superior, sino equidad.

Según Carmen Ávila, a las mujeres les corresponde la chamba de incorporar su literatura al canon universal, pues en su opinión muchos hombres carecen de las ganas y la voluntad de hacerlo.

Blanquear o masculinizar

La citada mesa, efectuada el jueves, fue la primera del ciclo Descentralizar la escritura, que la fundación Poniatowska transmite por medio de su cuenta en Facebook. En ella participaron, asimismo, las poetas y narradoras Priscila Palomares y Monserrat Acuña, originarias de Nuevo León y Querétaro, de forma respectiva, así como la narradora y ensayista Dahlia de la Cerda, de Aguascalientes.