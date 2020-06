Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de junio de 2020, p. 12

La batalla legal contra las modificaciones a las reglas para controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) vamos a continuarla porque las empresas privadas abusaron, se les pasó la mano y quieren más, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos que les dieron trato preferencial , y claro que vamos a tribunales a defender la hacienda pública, los intereses de la nación, manifestó.

La defensa, indicó, no es amenaza, sino advertencia, buscando convencer, que se dialogue. He dado instrucciones para que los busquen (a los empresarios) y se les explique que ya son otros tiempos y, por lo tanto, se negocien arreglos; no vamos a actuar de manera arbitraria, pero no podemos seguir con esos contratos leoninos en detrimento del interés nacional .

Nosotros, subrayó, no vamos a expropiar ni a nacionalizar la industria eléctrica, como hizo Adolfo López Mateos en 1960, pero sí vamos a revisar los contratos . Que va a haber denuncias penales o amparos, todos los que sean, claro que vamos a litigar , aseveró sobre la suspensión definitiva de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN.

Mencionó ayer que la mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan, era con dinero de la banca de desarrollo. Se pasaron y todavía quieren más, no se dan cuenta de cómo estamos .

En conferencia de prensa, sostuvo que esa batalla legal no implicará detener ningún proyecto. “Ese es otro asunto. Ahí van a acusarnos también con el gobierno de Estados Unidos. Buscaron que me hablara el presidente (Donald) Trump por lo de las empresas eléctricas, pues no lo hizo, porque es respetuoso.