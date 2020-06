Vecinos inundados en la Benito Juárez piden apoyo para desazolve

antiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez: los habitantes de las colonias Villa de Cortés y Nativitas le solicitamos su apoyo para el desazolve de drenajes y registros, ya que con motivo de la tormenta del pasado 8 de junio, sufrimos inundaciones en nuestras propiedades. Mucho agradeceremos la atención que preste a esta petición.

Dolores Alquicira Z., vecina de laalcaldía Benito Juárez

Lamenta muerte de activista por Covid-19

El pasado 11 de junio falleció Cástulo Juvenal López Pacheco, indígena mixteco y ex vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), contagiado de Covid-19. Por ser quien me involucró en la lucha organizada, su muerte me afecta profundamente. Mando a su familia y compañeros mis condolencias y la imagen de su primera acción política por la justicia.

En 1992 Cástulo tenía 15 años y cursaba el primer grado de Cobao en Putla de Guerrero, Oaxaca. Los directivos del plantel y el priísmo de la región incitaban a los estudiantes para agredir a los indígenas que habíamos recuperado las tierras en el Campo de Aviación. Valiente y arrojado, Cástulo debatió públicamente con las autoridades y convenció a sus compañeros de no dejarse manipular por los caciques. Él impidió que agredieran a quienes recuperamos esas tierras ejidales. Desde entonces militó en el Codep, del cual en el último año había comenzado a distanciarse, con tristeza.

Al igual que años atrás la muerte de Silviano Herrera Ortiz y Salomón Hernández Hernández, con su partida, el movimiento social y la mixteca oaxaqueña hoy pierden.

Raúl Gatica

Se queja de que la CEAV lo revictimiza

Tengo la recomendación 05/2018 de la CNDH, y número de Renavi-CEAV. El pasado 11 de junio en la mañanera, AMLO dijo: ¿cómo se va a dejar de apoyar a las víctimas?, ¿cómo vamos a dejarlos sin medicamentos? En este gobierno los derechos humanos son una prioridad. La titular de la CEAV se adelantó a las cosas . Obtuve mi libertad en diciembre de 2018, conseguí: la credencial del INE, mi reingreso al Instituto Nacional de Cardiología, la reinstalación en mi trabajo, fui a la UNAM para ver cómo continuar con la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pedí que me canalizaran al Instituto Nacional de Siquiatría. Todo esto lo obtuve de manera personal, sin la ayuda de la CEAV. Padezco una cardiopatía, con riesgo de muerte súbita, por un infarto que sufrí en el penal de Puente Grande y por la tortura que sufrí, padezco trastorno de estrés postraumático crónico. He mandado cartas a Mara Gómez y llamado decenas de veces. Sólo he recibido silencio. He entregado toda la documentación para la reparación integral del daño. No tengo las medidas de ayuda inmediata. La respuesta es la revictimización, oídos sordos, falta de respeto, burocratismo y manipulación. Respetuosamente pido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a Alejandro Encinas me reciban para hablar sobre mi caso. Mi salud está muy deteriorada y en riesgo por el Covid-19.

David Vargas Araujo, ex preso político, uno de los primeros en ser liberado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Defienden a luchadora sindical detenida

Hemos sido informados que Susana Prieto Terrazas fue detenida en Matamoros, Tamaulipas. Los integrantes del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral deseamos manifestar nuestra preocupación y molestia por la detención de una esforzada luchadora sindical de larga trayectoria y una rectitud a toda prueba. Anunciamos que estaremos pendientes de su caso y deseamos que pronto quede aclarada su situación y se actúe con absoluto respeto a sus derechos humanos.