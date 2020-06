E

l asesinato del afroestadunidense George Floyd a manos de cuatro policías blancos en la ciudad estadunidense de Minneapolis ha desatado una ola de indignación a escala global y ha dado un nuevo impulso a la revisión del pasado colonialista de las potencias occidentales. Una de las expresiones más inmediatas de la nueva conciencia en torno a lo que realmente significó la colonización de todos los continentes, emprendida por un puñado de naciones europeas a partir del siglo XVI, es la encarnada en el repudio hacia los monumentos erigidos a todos los hombres que durante siglos han sido venerados como descubridores de nuevos horizontes y forjadores de la identidad nacional, sin reparos por el impacto de sus acciones sobre los millones de seres humanos sojuzgados o aniquilados.

Ante la resistencia de los estados a emprender una autocrítica sincera y creíble de las bases colonialistas e imperialistas sobre las cuales se asienta su actual prosperidad, ciudadanos británicos, holandeses, belgas y de otras nacionalidades han mostrado su exasperación mediante el derribo o la vandalización de estatuas que honran la memoria de traficantes de esclavos, genocidas, conquistadores, generales que lucharon por la perpetuación de la esclavitud, y otros hombres a quienes en el pasado se consideró merecedores de homenaje público. Es necesario reiterar el masculino, puesto que dichos personajes son representantes de una civilización en la que ni las mujeres ni las personas no blancas podían jugar un papel distinto al de subordinadas.