Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de junio de 2020, p. 6

Una oda al amor, sin importar la edad que se tenga, es el mensaje que Caloncho comparte entre ritmos bailables, generados por una combinación de rock y elementos de pop, mientras su voz interpreta: Me quieres, me tienes, me tienes ¿lo quieres?

Sobre este nuevo sencillo titulado Adolescentes, que estrenó en plataformas digitales, el cantautor oriundo de Ciudad Obregón, explicó: Habla acerca de una relación conflictiva, donde abunda la poca inteligencia emocional, lo cual sucede con independencia de la edad que se tenga; es decir, no se tiene una forma inteligente y madura de abordar un conflicto .

En Adolescentes, Caloncho, mantiene una fuerte línea de bajo, así como una batería que mantiene los pies inquietos, dispuestos a iniciar el baile, acompañados con el sonido de una guitarra punteada y un juego rítmico de palmas a través de los cuales entrega una oda al amor, que lo mismo sirve para enamorarse que para bailar desenfrenado .