Veinte años después, Morodo sigue en el camino y presenta 13 cortes en su nuevo disco Luz, donde los nombres de las primeras cuatro canciones forman una sola idea: “Es una declaración de principios absolutamente, la coincidencia de los nombres de las primeras canciones (No puedo parar, seguiré cantando esperando al sol, hermano); también es mi forma de entender. Es una forma de, cuando abres el disco, dejar claro cuál es mi posición en general y en estos tiempos, pues, me reafirmo.”

▲ Luz es la reciente producción de Rubén David Morodo. Foto cortesía Alafonte

Elementos sonoros extraídos del reggae y del hip hop, además de la jerga rítmica del rap cargada de declaraciones con mensajes rebeldes, son sello permanente en el trabajo del madrileño, quien así trata de catalizar las inquietudes de muchos jóvenes al mezclar baile y reflexión. Sobre esto último, Morodo explica: “parafraseando a Bob Marley, aunque la gente no entienda ahora el mensaje de la canción y sólo la baile, el mensaje, la información se está colando.

A lo mejor hoy no lo entienden, pero dentro de tres años, dos meses, unas semanas o quién sabe cuántos días, de repente, se encenderá el switch y entenderán lo que quiere decir. Esa jugada me gusta: que la gente de repente diga ¡ah! Y que se le encienda la bombilla. O sea: mientras bailas, el mensaje llega.

La actual pandemia ha modificado los planes de Morodo; sin embargo, están “centrados en Luz, trabajamos en las presentaciones, en la rueda de medio. La pandemia me impidió grabar los videos clips y como sabes, acá en España vamos para tres meses de encierro; no se podía salir a la calle y entonces, gran parte de la producción se nos quedó en el cajón. Ahora hay que recuperar ese tiempo; mañana empiezo a grabar los videoclips y a mantener la promoción y, con la nueva normalidad, haré las presentaciones pertinentes. México está en la mira y tengo que viajar para allá sí o sí, no sólo por la música, sino para ver a mi familia y compartir con mi papá que está allá.”