Nueva York. Bob Dylan dijo que le enfermó ver a George Floyd ser torturado hasta morir por un policía blanco en Minneapolis, en una rara entrevista concedida al The New York Times.

Arrogancia de la especie

Esto implicaría que el mundo está a la espera de algún tipo de castigo divino. La extrema arrogancia puede tener castigos desastrosos. Quizás estemos en la víspera de la destrucción. Hay muchas maneras de pensar sobre este virus. Creo que sólo hay que dejar que corra su curso , reflexionó.

Agregó que no piensa en su propia muerte, sino en la de la humanidad como especie. Pienso en la muerte de la raza humana. El largo, extraño viaje del simio desnudo. No quiero tratarlo con ligereza, pero la vida de todos es tan efímera. Cada ser humano, no importa cuán fuerte o poderoso, es frágil cuando se trata de la muerte. Pienso en ello en términos generales, no de una manera personal , afirmó.

A fines de marzo, en plena pandemia, Dylan sorprendió al difundir el tema Murder most foul, su primera canción original en ocho años desde el álbum Tempest, en 2012.

La canción, de 17 minutos, es sobre el asesinato de John F. Kennedy y describe la evolución de la contracultura en los años 60.

También fue la primera canción del músico folk desde que aceptó el Nobel de Literatura en 2016.