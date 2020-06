Explicó que el grupo que presentaría un proyecto de ex tenistas en la asamblea de elecciones, citada para el 3 de julio, estaría integrado por Alfredo Riefkohl, propuesto para encabezar la planilla y ser el contendiente por la presidencia. Lo acompañarían Vicente Zarazúa, Claudia Hernández, Alejandra Vallejo, Adolfo González y Rafael Belmar Osuna, este último, sobrino del legendario Rafael Pelón Osuna.

De cara a la nueva etapa hacia la que se dirige el tenis nacional, un grupo de ex jugadores preparan la integración de una planilla para contender por la dirigencia de la Federación Mexicana de Tenis. Aunque Mario Chávez no se ha postulado formalmente, ya manifestó sus intenciones de tomar la rienda de la FMT, organismo en el que es presidente interino tras la destitución de José Antonio Flores.

Están con nosotros tenistas de reconocido prestigio que saben lo que se necesita para llegar a un buen nivel y si en este momento no conseguimos dirigir al deporte blanco mexicano, sí estaremos preparando el camino para que en el futuro haya un cambio , asentó Sohen.