Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 13 de junio de 2020, p. a12

Señoras y señores, con ustedes: Don Shirley.

Silencio.

Nadie aplaude. Algunos carraspean, incómodos.

El músico agradece con una sonrisa de dulce ironía, hace una reverencia y se sienta frente al piano, un Steinway, gigantesco como un buque oscuro en medio del océano.

Los sensibles a la creación artística abren los ojos, de azoro. Se refocilan en deleite. Otros levantan la ceja, remolones. La mayoría se revuelve en su butaca. Indolentes.

Ese es Don Shirley.

Me recuerda al personaje goetheano de La inquietud:

Aun cuando ningún oído me escuchara

de igual manera sonará mi voz en tu corazón

soy el compañero eternamente inquieto

al que siempre encontramos

aunque nunca lo busquemos

a la vez acariciado y maldito

¿Qué suena en el piano? ¿Por qué ese señor, Don Shirley, elegantísimo, está ofreciendo un recital a sala llena en uno de los máximos recintos de la cultura musical estadunidense?

El aplauso al terminar la primera pieza es atronador.

Lo que suena es una música exquisita, y esa es la razón por la cual Don Shirley está sentado frente al piano y la gente se lió a trompadas en la entrada, peleando uno a uno su boleto en la taquilla.

Música exquisita: gospel, Bach, ragtime, Rachmaninov, blues, Debussy, jazzecito bailable, Scriabin, music hall, Ravel

Por eso no lo quieren y por eso lo quieren.

Lo quieren porque es un dios sentado frente al piano. No lo quieren por exquisito. Lo quieren porque es un genio musical. No lo quieren porque es muy culto. Lo quieren porque nadie toca el piano con esa sensibilidad tan romántica, con esa incandescencia irresistible. No lo quieren por exitoso, porque ese señor hace lo que quiere.

Lo quieren porque es un gran músico.

¿Y saben en realidad por qué no lo quieren?

Porque es negro.

Donald Walbridge Shirley nació el 29 de enero de 1927 y murió el 6 de abril de 2013. Se formó como pianista en Rusia. Su anhelo era ser solista en repertorio de música clásica. Sus compositores favoritos eran Chopin, Rachmaninov, Debussy, Ravel y, en general, los autores del romanticismo.

Donald Shirley fue un romántico absoluto. Llevó todo al extremo. Emprendió la vida con pasión e intensidad y eso lo volcó en sus interpretaciones musicales.

Es un compositor importante. Escribió un Concierto para piano y orquesta, otro para violonchelo y orquesta, varios cuartetos de cuerdas. Destaca su poema sinfónico basado en la novela Finnegans Wake, de James Joyce. Pura exquisitez cultural.

Pero era negro.

Al igual que Nina Simone, quien tampoco logró su anhelo de ser pianista de música clásica, Don Shirley topó con la pared del racismo. Hizo caso a los empresarios de la compañía de discos con la que grabó y se puso a tocar jazz, blues, gospel, music hall, pero también Bach, Chopin, Rachmaninov, Debussy, Ravel, Johannes Brahms.

Una delicia para los melómanos amantes de la trivia: reconocer los autores de las melodías que introduce siempre que viene al caso: Bach en un blues; un pasaje de El concierto en sol, de Ravel, en medio de un ragtime; un Estudio de Chopin entre síncopa y síncopa.

Su trío también es ejemplo de su elegancia extravagante: en lugar del tradicional formato bajo-batería-piano, él recurre a un violonchelo en lugar de batería para añadir aromas únicos.

Hizo siempre lo que quiso. Y eso cuesta.

Para empezar, el desprecio.

No figura en el canon. Las distintas Historias del Jazz no lo incluyen.

Por supuesto, en el almidonado mundo de la música clásica, tampoco existe en las Historias de la Música de Concierto.

Pero él fue un hombre feliz. Sentado al piano se transfiguraba. Era el ser más poderoso, importante, pleno a la hora de hacer música.

Les recomiendo ampliamente que escuchen su trabajo. Se consigue en las distintas plataformas (Deezer, Apple Music ) y suelo canalizar las recomendaciones en Spotify por su accesibilidad mayor con relación al resto.

Es un pianista fuera de serie.

Un gigante de la interpretación musical.

Curioso. Los administradores de su disquera lo llevaron al terreno del jazz, pues porque era negro. Esa es la lógica . Los mandamases de nariz respingada de la música de concierto opinaban lo mismo.