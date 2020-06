H

ace unos días se llevó a cabo una peculiar celebración virtual, a la insana distancia, por los 25 años de la fundación del Conarte, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, actualmente presidido por Ricardo Marcos González.

Dadas las condiciones globales actuales, no era mucho lo que se podía hacer, y no era mucho lo que se podía esperar: un par de discursos, seguidos por una serie de testimonios de anteriores funcionarios de la institución y del propio Ricardo Marcos y, como remate celebratorio, un recital del destacado tenor mexicano Ramón Vargas, realizado en la lejana Austria, su país de residencia. En los discursos y testimonios se pusieron de relieve algunos de los logros de la institución, y se mencionaron también algunos pendientes. Quizá lo más relevante es el hecho mismo de la supervivencia y continuidad del Conarte durante un cuarto de siglo, en medio de numerosos y violentos vaivenes políticos.

En cuanto al recital mismo, se trató de una selección de canciones de Strauss, Cilea, Chaikovski, Beethoven, Schumann, Tosti, Cardillo, Tata Nacho, Grever y Ponce, en las que Vargas fue acompañado por la pianista Kristin Okerlund y la violinista Sophie Druml. Sí, fue posible apreciar claramente esa noche la calidad de la voz de Ramón Vargas, su amplia experiencia, su sabiduría en cuanto a los estilos y, en mi opinión particular, logros destacados en las canciones de Strauss, Schumann y Chaikovski, pero, ¿cómo podría yo comentar más a fondo los puntos finos de un recital grabado en una acústica muy seca y transmitido en condiciones técnicas que, entre otras cosas, provocaron que la voz del tenor llegara con sus frecuencias muy comprimidas, y con serias variaciones en la distancia y perspectiva de su voz? Me rehúso, me niego a creer y a aceptar que, como ya lo afirman algunos profetas del Apocalipsis, así será la música de ahora en adelante y para siempre. Y ahí no termina el horror.